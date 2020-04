Emergenza Coronavirus. Di Maio: "Riapertura librerie? Lo abbiamo fatto per i bambini"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto ai microfoni di Rai 1 nel corso di ‘Italia Sì! Special’. “Noi siamo stati molto chiari nei vari tavoli e sono stato molto chiaro con gli altri ministri degli esteri, non esiste l’Unione Europea senza l’Italia. In questo momento l’Italia non ha colpe, siamo stati colpiti come altri Paesi europei. Su questo fronte l’Unione Europea si gioca la trattativa della vita. In questo momento l’Italia deve stringersi attorno alle istituzioni che stanno facendo questa trattativa, ci stiamo giocando il futuro dei nostri figli, questa trattativa durerà per i prossimi 30 anni, non solo per i prossimi impegni elettorali”.

La questione export?

“Il virus non c’entra niente con i prodotti made in Italy, abbiamo chiamato uno a uno per far rimuovere la dicitura virus free. Dobbiamo esportare il nostro prodotto abbiamo in mente una campagna Paese per Paese per promuovere i nostri prodotti e le nostre bellezze. Vogliamo fare in modo che vendendo made in Italy si possa promuovere anche la bellezza dei luoghi in cui sono stati prodotti”.

Riaprono le librerie.

“Sarà un’occasione, lo abbiamo fatto soprattutto per i bambini che in questo momento sono chiusi a casa e sono la parte che sta soffrendo di più, tolti ovviamente quelli che hanno morti e persone ricoverate in ospedale. Poi avevano bisogno anche di strumenti per la didattica online. Un buon libro può essere un regalo per far respirare il bambino con un contenuto culturale. Vogliamo che una riapertura ci sia il prima possibile, ma finché non scopriremo un vaccino non torneremo mai allo stile di vita che c’era prima. Per questo stiamo chiedendo alla comunità internazionale di mettere insieme le risorse per scoprire un vaccino, mettendo insieme soldi, competenze e umanità”.