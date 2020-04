Emergenza Coronavirus, Di Maio su Immuni: "Polemica scoppiata sui social che ci tracciano"

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato della polemica politica sulla APP Immuni, scelta dal Governo per la seconda fase del Coronavirus per riuscire a risalire agli spostamenti di una persona eventualmente positiva. “Ci facciamo geolocalizzare quando dobbiamo ordinare una pizza, da tutti i social del mondo e gli diamo autorizzazioni. Ora facciamo una app, facoltativa e che non prevede penali per chi non la usa, e scoppia la polemica proprio su quei social a cui diamo l’autorizzazione a trattare i dati personali. È un dibattito singolare”.