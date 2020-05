Emergenza Coronavirus. Dietrofront sulla pallavolo: non è lo sport a più alto rischio contagio

Nei giorni scorsi era emerso da una bozza di una ricerca del Politecnico di Torino che la pallavolo era la disciplina sportiva più a rischio contagio da Coronavirus in Italia, addirittura più rischioso di sport di contatto come boxe, calcio o rugby. Un risultato che aveva fatto andare su tutte le furie non solo la Federazione, ma anche molti atleti. Ma, come spesso accade, il risultato che era emersi dalla bozza è stato completamente ribaltato dal giudizio finale della ricerca (di oltre 400 pagine) dal quale emerge che la pallavolo è uno degli sport di squadra dal valore di rischio più basso. In una scala da 1 a 8, come riporta Tuttosport, infatti il volley è fermo al livello 5, mentre il basket è a 7 e addirittura gli 800metri piani dell'atletica leggera è a rischio 8, il massimo.