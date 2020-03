Emergenza Coronavirus, Direttore Spallanzani: "Nel Lazio per ora non abbiamo allarme"

vedi letture

Francesco Vaia, direttore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Vorrei continuare a far parlare i numeri. Alle 19 di stasera abbiamo 80 pazienti positivi rispetto ai 73 di stamattina. Quattordici erano sospetti, ora ne abbiamo due in meno. In rianimazione ce n’erano 15 ieri, oggi e stasera. C’è una piccola differenziazione perché più di un paziente è in buone condizioni. In questo momento abbiamo 51 posti letto disponibili per accogliere altri pazienti. Noi siamo abbastanza in controtendenza, a Roma, rispetto al resto d’Italia. Il fenomeno non dev’essere sottovalutato, ma in questo momento non desta allarme. C’è una crescita piccola, contenuta, sono 80 persone positive. Siamo un hub e raccoglie tutti i positivi del Lazio, sono numeri contenuti. Siamo un Covid Hospital, abbiamo dato la disponibilità di accogliere 222 posti letto più, approvando un'istanza che ci deriva da un'osservazione per i pazienti, cioè capire che le terapie intensive sono indispensabili, noi abbiamo da subito abbiamo aperto altri 5 posti in terapia intensiva. Il 20 marzo ce ne saranno altri 6, il 5 aprile altri 11 per arrivare a 35. Fino a qualche giorno fa tutti i casi avevano un link con quelli della Lombardia”.