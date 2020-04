Emergenza Coronavirus. Donazione record degli U2: 10 milioni di euro per l'Irlanda

vedi letture

La "corsa" alle donazioni si arricchisce di un nuovo protagonista, anzi di quattro: gli U2 hanno dato uno sprint economico notevole nella lotta al Coronavirus in Irlanda, patria del gruppo. Ben 10 milioni la cifra stanziata, che andrà a vantaggio degli operatori sanitari, è stato in gran parte usato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale. Già stamane parte delle attrezzature mediche sono già arrivate all’aeroporto di Dublino.