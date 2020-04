Emergenza Coronavirus, dramma Ecuador: non riesce a seppellire i morti, salme abbandonate

vedi letture

Tra i Paesi più colpiti al mondo dall’emergenza Coronavirus vi è l’Ecuador. La nazione centroamericana, infatti, non solo è la più colpita dell’America latina, ma anche a livello mondiale, quanto a percentuale, con i suoi quasi tremila casi su un totale di 16,6 milioni di abitanti. In questo momento i morti sono 93, al numero si aggiunge la paura, purtroppo, di trattare i cadaveri: spesso le salme vengono infatti lasciate per strada, soprattutto nella zona di Guayaquil, il cui sindaco ha pubblicamente chiesto maggior supporto dal governo centrale per la gestione dei corpi.