Emergenza Coronavirus. El Shaarawy dalla Cina dona fondi e mascherine

vedi letture

E crea 'match donazione' per Ospedale San Paolo 'dove sono nato'

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Come molti stanno facendo in queste ore, è più che mai fondamentale aiutare i nostri ospedali nel dotarli delle strutture necessarie nei reparti di terapia intensiva per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19. Ho deciso quindi di creare il match della donazione partendo dalla mia regione Liguria sostenendo Il progetto degli amici savonesi che hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell'Ospedale San Paolo, dove mia madre ha lavorato per tutta una vita e dove io e mio fratello siamo nati. Obiettivo: 50.000 Euro". Con questo lungo post sui social Stephan El Shaarawy, che gioca in Cina con lo Shangai Shenhua annuncia il suo impegno contro l'emergenza del Coronavirus e l'intenzione di fare qualcosa per la sua Liguria. "Raggiungiamo il goal insieme - scrive ancora l'ex attaccante della Roma -, dopo di che andrò a pareggiare l'ammontare raddoppiando la cifra che ci permetterà di poter curare più velocemente aumentando i posti letto per la terapia intensiva. Abbiamo già superato i 40 mila euro! Per quello che potete donate e condividete! È importantissimo l'aiuto di tutti anche minimo 🙏🏻 ". Ma non è tutto, perché "sono felice e orgoglioso di annunciare che i miei compagni di squadra,che ringrazio, abbiano deciso insieme a me di donare migliaia di mascherine, occhiali, tute e kit di emergenza dalla Cina per la nostra Italia. Ed Io come in precedenza ne pareggerò la donazione. Grazie al supporto del Consolato Generale italiano a Shanghai, presto saranno distribuiti a chi ne avrà più bisogno". (ANSA).