Emergenza Coronavirus, Emiliano: "Penso a tamponi per i turisti in Puglia"

L'estate alle porte è sicuramente uno dei grandi interrogativi degli italiani, che, una volta superata la paura per il Coronavirus, sperano di poter tornare a una qualche normalità. Ivi compresi, il mare e magari qualche viaggio, seppur non troppo lontano. Per consentire il turismo regionale, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha spiegato a Rai Radio 1 una possibile soluzione: "Penso a misure molto rigide, che consentano a chi decida di passare le vacanze in Puglia di effettuare tamponi all'entrata delle strutture turistiche". L'alternativa, far saltare la stagione, è definita "terrificante" dallo stesso Emiliano, perché comporterebbe perdite quantificabili in almeno un miliardo di euro a livello economico.