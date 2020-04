Emergenza Coronavirus. Empoli, un pacco con alimenti e prodotti sanitari per gli over-65

Un pacco con generi alimentari e prodotti sanitari riservato a tutti gli abbonati over-65. È l'niziativa dell'Empoli, che comincerà la consegna da oggi, a domicilio: "Il pacco sarà consegnato a partire da lunedì 27 aprile, ai nostri abbonati over 65 (residenti nel circondario empolese), recapitandolo, grazie al prezioso aiuto della Misericordia di Empoli, direttamente presso le loro abitazioni. Un ringraziamento particolare va a Zona Empoli, allo Scatolificio Rinascente, alla 2F Pubblicità e alla Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Empoli che con la loro generosità hanno contribuito in maniera sostanziale alla buona riuscita di questa iniziativa. Siamo certi che tutti gli sforzi fatti in questo periodo porteranno a risultati importanti e se ci riusciremo il merito sarà di tutti, proprio come in un grande gioco di Squadra. Andrà tutto bene, ne siamo fermamente convinti, non vediamo l’ora che tutto questo finisca per potersi ritrovare presto e tornare a tifare tutti insieme".