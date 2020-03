Emergenza Coronavirus. Entra in vigore il lockdown anche a New York

Entra in vigore alle 20 locali (l'una di notte in Italia) il provvedimento con cui il governatore di New York Andrew Cuomo ordina di non uscire di casa e di fermare tutte le attività non essenziali per affrontare la crisi da coronavirus. La Grande Mela, la città più popolosa e più colpita degli Stati Uniti, si prepara ad un lockdown senza precedenti, come testimoniano anche i supermercati svuotati. In questi ultimi giorni la metropoli è apparsa in gran parte deserta, ma erano numerose le persone che affollavano Central Park o i mercatini all'aperto come quello a Union Square.