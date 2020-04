Emergenza Coronavirus. Esame maturità, Azzolina: "40 crediti da prova orale"

Arrivano importanti novità per quel che riguarda gli esami di maturità, riportate direttamente dal ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Skuola.net: "L’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle singole prove. Ora voglio che venga valorizzato il percorso di studi: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno degli studenti. Poi ci sarà la possibilità di far sì che l’esame orale partirà da un argomento, concordato con i professori, che non sarà una tesina ma un argomento da cui partiranno scelto con i loro prof". Lucia Azzolina ha poi confermato anche la data di inizio che sarà il 17 giugno e gli esami si svolgeranno in classe.