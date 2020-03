Emergenza Coronavirus. Espanyol, positivo il calciatore cinese Wu Lei

Giocatore fa parte dell'Espanyol, già messo in isolamento

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Wu Lei, calciatore cinese che gioca in Spagna nell'Espanyol, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo fa sapere la federcalcio della Cina. Finora si sapeva soltanto che alcuni membri del club di Barcellona avevano contratto il Covid-19 ma i nomi non erano stati resi noti. Ora la notizia della positività di Wu Lei arriva dalla Cina. Il calciatore è già stato messo in isolamento nella propria abitazione di Barcellona. "Siamo in continuo contatto con Wu Lei e il suo club - è scritto nella nota della federcalcio cinese - e siamo pronti a fornirgli tutta l'assistenza di cui ha bisogno". (ANSA).