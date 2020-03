Emergenza Coronavirus. F1, il patron Carey: "Ci saranno altri rinvii. Andremo oltre novembre"

L'emergenza Coronavirus si abbatte sulla Formula1 tanto da costringere il patron Chase Carey a parlare di possibili nuovi rinvii dopo la cancellazione o lo slittamento di ben 8 GP (Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Azerbaigian e Monaco). “Riconosciamo che esiste una possibilità significativa di avere ulteriori rinvii per gli eventi in programma, tuttavia ci aspettiamo che la stagione inizi a un certo punto dell'estate con un calendario rivisto. - spiega Carey come riporta Sky Sport - Al momento nessuno può essere certo di quando esattamente la situazione migliorerà, ma migliorerà e quando lo farà, saremo pronti per tornare a correre. Siamo tutti impegnati per dare agli appassionati una campionato nel 2020. La stagione quasi certamente si estenderà oltre la data del 27-29 novembre che doveva essere il termine ultimo in origine. Al momento non è possibile fornire un calendario più specifico a causa della fluidità della situazione attuale, ma prevediamo di ottenere informazioni più chiare sulla situazione in ciascuno dei nostri paesi ospitanti, e sulle questioni relative ai viaggi in questi paesi, nel mese prossimo".