Emergenza Coronavirus. F1, il Team Haas mette in congedo i dipendenti della sede inglese

Il Team Haas ha messo in congedo la maggior parte dei dipendenti della sede inglese: si tratta del quinto team della griglia F1 a fare questa scelta per via della pandemia da coronavirus. Un portavoce del team ha confermato a Formula1.com che alcuni membri del personale continueranno a lavorare percependo salari ridotti. Ed è probabile che anche i piloti Grosjean e Magnussen abbiano concordato una riduzione salariale.