Emergenza Coronavirus. F1, la McLaren taglia gli stipendi. Anche dei piloti Sainz e Norris

La McLaren, scuderia di Formula Uno, ha deciso di tagliare gli stipendi dei propri dipendenti per far fronte all'emergenza Coronavirus. Si tratta del primo team automobilistico a prendere questa decisione. La scuderia britannica ha messo in congedo forzato una parte dei 900 dipendenti, mentre per altri ci saranno tre mesi di cassa integrazione e altri ancora avranno lo stipendio decurtato. Fra questi anche i piloti Carlos Sainz e Lando Norris.