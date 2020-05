Emergenza Coronavirus. F1, Leclerc: "La ripresa sarà difficile. Non giriamo in pista da 5 mesi"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc intervistato nel corso della trasmissione EPCC su Sky ha parlato della voglia di tornare in pista dopo un lunghissimo stop e delle possibili difficoltà a cui si andrà incontro: “L'inizio della stagione dovrebbe essere ai primi di luglio in Austria, ma dipende da come la situazione si evolverà. La cancellazione dell’Australia? Venerdì avremmo avuto le prove libere, ma il giovedì sera hanno chiuso tutto per la scoperta di un caso di Covid-19 e ci hanno rimandato a casa. - continua il francese come riporta Oasport.it - Iniziare così tardi sarà difficile perché per cinque mesi non avremo mai fatto un giro di pista”.