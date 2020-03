Emergenza Coronavirus. F1, Marko: “Proposto di far contagiare i piloti. Red Bull ha detto no"

Il consulente della scuderia di Formula 1 Red Bull, Helmut Marko, in un'intervista alla tv austriaca ORF ha lanciato un'idea ai limiti della follia, fortunatamente bocciata dalla scuderia: esporre i piloti al Coronavirus per renderli immuni. “La mia idea era di organizzare un camp per riempire questo periodo morto dal punto di vista fisico e mentale e in questo modo cogliere l'occasione per far contrarre a tutti i piloti (della Red Bull) l'infezione da Covid-19. - spiega Marko - In questo modo sarebbero poi stati pronti per quando comincerà l'azione. Ma, mettiamola così, diciamo che la mia opzione non è stata ben accolta”.