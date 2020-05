Emergenza Coronavirus. F1, Saillant: "Una volta partito il Mondiale non deve più fermarsi"

Il capo della commissione medica della Fia Gerard Saillant ha parlato della situazione in Formula Uno spiegando che una volta partito il Mondiale non si fermerà più: “Se ci sarà un nuovo contagio, il Mondiale non deve fermarsi. Sarebbe come dire che chiudiamo la metropolitana perché è stato trovato un passeggero positivo. La situazione rispetto a marzo è cambiata, abbiamo un test rapido per la conferma della diagnosi e siamo in grado di isolare e testare le persone che sono state in contatto con un individuo risultato positivo. - continua Saillant a L'Equipe spiegando che ci saranno differenze fra i Gp che si correranno in Europa e in Asia - A Singapore o in Vietnam l'organizzazione sanitaria sarà completamente diversa. Già oggi il governo di Singapore potrebbe costringere l'intero paddock a una quarantena di due settimane prima di accedere alla pista”.