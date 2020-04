Emergenza Coronavirus. Fase 2, slitta la cabina di regia governo-enti locali per nuove regole

Si erano dati appuntamento entro venerdì nell’ultima riunione, ma non c’è, al momento, alcuna convocazione per della cabina di regia governo-enti locali sulla Fase 2, per decidere le nuove regole per la «convivenza» con il Coronavirus. Il nuovo confronto sulle ripartenze potrebbe tenersi domani, ma non è escluso che slitti. È invece difficile, secondo fonti di governo, che le nuove linee guida nazionali vengano annunciate già oggi. L’idea del governo, come anticipato dal premier Giuseppe Conte, sarebbe quella di fornire un quadro entro il weekend ma il lavoro è ancora in corso e non ne sono definiti i tempi.