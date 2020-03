Emergenza Coronavirus, Federico Chiesa "Distanti ma uniti supereremo emergenza"

vedi letture

Appello del talento viola. E Benassi in video gioca con i figli

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - ''In questo momento molto delicato è importante che seguiamo le direttive che ci sono state date. Distanti ma uniti riusciremo a superare l'emergenza''. Anche Federico Chiesa si è unito ai tanti sportivi che in questi giorni stanno lanciando via social e sotto l'hashtag #iorestoacasa inviti e appelli per fronteggiare il coronavirus.L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale è intervenuto con in video messaggio postato dallo stesso club viola che da oggi e fino a nuova data ha chiuso il Centro sportivo e sospeso gli allenamenti della prima squadra maschile e femminile e di tutta l'attività del settore giovanile. Oltre a Chiesa, altri giocatori viola stanno utilizzando i social per sensibilizzare la gente a rispettare le disposizioni governative e rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni, dal capitano German Pezzella (''Sono convinto che questo momento brutto passerà e riusciremo a vincere questa partita'') al centrocampista Marco Benassi che ha postato un video mentre gioca con i figli lanciando il messaggio ''Ragazzi noi restiamo a casa, Fatelo anche voi e vedrete che ne usciremo più forti di prima'', dal portiere Pietro Terracciano (pure lui immortalato con il suo bimbo cui affida l'appello) al difensore Lorenzo Venuti che si mostra in video sul divano con un libro in mano ricordando a tutti di seguire le regole che ognuno ha ricevuto. (ANSA).