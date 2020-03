Emergenza Coronavirus, Ferrari dona un'ambulanza con biocontenimento al 118 di Modena

La Direzione generale dell'Azienda USL di Modena ha voluto ringraziare pubblicamente con questa nota ufficiale l'azienda Ferrari per il dono di un'ambulanza con biocontenimento al 118, impegnato in prima linea per affrontare la pandemia Coronavirus: "Vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine a Ferrari, tutta la direzione e tutti i dipendenti per questi gesti di vicinanza che ci aiutano a continuare il nostro lavoro. Da una parte con nuovi mezzi e attrezzature, come quelle donate, preziosissime per migliorare continuamente l'assistenza, dall'altra anche con una rinnovata energia, che viene dalla consapevolezza che tutta la Comunità è al nostro fianco", il comunicato.