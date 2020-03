Emergenza Coronavirus. Ferrari, in fabbrica si costruiscono parti dei respiratori

Viste le ferie obbligate in tema Formula 1, la Ferrari, in collaborazione con FCA e Magneti Marelli, si è data da fare per aiutare il paese nel superamento dell'emergenza Coronavirus. I tre marchi italiani contribuiranno alla realizzazione di apparecchi di ventilazione, fondamentali per gli ospedali del Nord Italia. È noto il bisogno di aumentare i posti a disposizione nelle terapie intensive, che traboccano di pazienti ricoverati a causa della crisi sanitaria.