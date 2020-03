Emergenza Coronavirus. Festival di Cannes posticipato nei mesi di giugno e luglio

Il Festival di Cannes, evento cinematografico in programma dal 12 al 23 maggio nella cittadina francese, è stato posticipato. La comunicazione arriva dai canali social della manifestazione, in cui viene spiegato come l’emergenza Coronavirus abbia costretto l’organizzazione a muoversi in questa decisione. L’evento, si legge, è rimandato ai giorni a cavallo fra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020