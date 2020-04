Emergenza Coronavirus, Fico: "Un governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra"

vedi letture

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, ha parlato a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Il 25 aprile è la nostra storia, la nostra forza e il nostro coraggio. Proprio in quei giorni l'Italia si è portata avanti come comunità e paese, ed è grazie a quello che abbiamo tutte le libertà e i diritti fondamentali. Ci possono essere divisioni, ma da questa emergenza non si esce in altri modi che non siano insieme. Si esce con il sistema paese che lavora insieme".

Siamo pronti a riaprire dal 4 maggio?

"Faremo passi avanti controllati nel rispetto del distanziamento sociale e delle condizioni di sicurezza preposte dalle autorità. Siamo pronti per fare piccoli passi, non si riapre l'intero paese il 4 maggio: non possiamo permettercelo. Tutto si può fare, ma bisogna farlo tramite un dibattito parlamentare, proprio per questo ho voluto tenere aperta la Camera".

C'è possibilità di un allargamento del Governo?

"Da questo punto di vista dico che un governo a unità nazionale è una cosa, la coesione nazionale è un'altra. Quest'ultima devono averla tutti i cittadini e le istituzioni, per me in questo momento un governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra: c'è una maggioranza e un'opposizione, bisogna lavorare insieme per superare la crisi. Dobbiamo comprendere quanto debito faremo, come lo useremo... Sicuramente ne faremo, però potremmo pretendere che il Patto di Stabilità al 3% non rimanga così, deve essere sospeso per più di un anno".

C'è troppa evasione fiscale?

"Deve essere una delle lotte di Governo e Parlamento, se tutti pagano le tasse possono abbassarsi ed avere più servizi di alta qualità. Oggi riscopriamo anche il valore del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso tempo bisogna alleggerire la burocrazia, essere uno Stato amico per chi fa impresa, non nemico".