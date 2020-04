Emergenza Coronavirus. FIGC, dal 14 aprile le prime lezioni on-line della scuola allenatori

La Figc comunica che partiranno martedì 14 aprile le prime lezioni on-line della scuola allenatori. Vista l'impossibilità di proseguire con le tradizionali docenze frontali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Settore Tecnico ha stabilito le nuove linee programmatiche per quei corsi territoriali che erano stati sospesi nelle scorse settimane. "Abbiamo fatto e continueremo a fare degli incontri con i nostri docenti per capire le modalità migliori su come proseguire. Le scuole e le università si sono adeguate alla situazione con le lezioni on-line e anche noi, come 'Scuola del calcio', non potevamo che fare altrimenti", ha commentato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini Sono 41 i corsi territoriali - per abilitare ad allenatore di: giovanili (UEFA C), dilettanti (Licenza D), calcio a cinque e portieri - che riprenderanno le lezioni tra il 14 e il 20 aprile.