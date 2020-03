Emergenza Coronavirus, Fiippo Inzaghi "Fermiamoci, andare avanti così non ha senso"

Tecnico Benevento, ragazzi meritano tornare con lo stadio pieno

(ANSA) - BENEVENTO, 09 MAR - "Onestamente faccio fatica a parlare di calcio. Questi ragazzi meritano di tornare in campo con lo stadio pieno per godersi un campionato storico per tutta la serie B. Spero almeno che ci facciano capire ciò che sta succedendo e che fermino tutto perché così non ha senso più nulla. Questa squadra merita di festeggiare con il suo pubblico però, in questo momento, non si riesce a godersi più nulla. La salute viene prima di tutto, il calcio deve tornare quando sarà il momento giusto". Lo ha detto l'allenatore del Benevento, Pippo Inzaghi, lanciando un messaggio sull'emergenza causata dall'epidemia di coronavirus. (ANSA).