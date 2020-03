Emergenza Coronavirus. Fino a domenica autorizzati gli imbarchi programmati in Sardegna

Fino a domenica gli imbarchi già programmati in entrata e in uscita dai porti della Sardegna sono autorizzati. È quanto si apprende dalla comunicazione del presidente della Regione Christian Solinas, nelle more dell'ordinanza che dovrebbe emanare per l'applicazione del decreto del Mit di blocco dei trasporti marittimi da e per l'isola e limitazione dei voli. "I passeggeri imbarcati su navi già in percorrenza nella data odierna e già previsti in arrivo per la giornata di domenica 15 marzo 2020", si legge nella nota del presidente alle capitanerie di Cagliari e Olbia.