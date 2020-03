Emergenza Coronavirus. Fiorentina, Chiesa fa una donazione. Cutrone "Qui tutto bene"

vedi letture

Attaccante Fiorentina partecipa alla campagna 'Forza e cuore'

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Anche Federico Chiesa ha voluto partecipare alla campagna 'Forza e cuore' promossa dalla Fiorentina e dal suo presidente Rocco Commisso a sostegno degli ospedali di Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze pr far fronte all'emergenza coronavirus. L'attaccante viola ha donato 10.000 euro e ad oggi l'iniziativa, che ha avuto eco anche sui media americani, è arrivata a sfiorare i 570.000 euro. La raccolta è ancora aperta sulla piattaforma i GoFundme.com. Intanto ha rassicurato sulle proprie considerazioni Patrick Cutrone, uno dei tre giocatori viola (insieme a Vlahovic e Pezzell) ad essere risultato positivo giorni fa al test Covid-19. A testimoniarlo un video pubblicato sui propri social dallo stesso attaccante della Fiorentina mentre sta per cominciare ad allenarsi su un tappetino da palestra, con il suo cagnolino che lo sta distogliendo: ''Qui tutto bene, anche se qualcuno non mi lascia allenare...'' il commento divertito postato dal giocatore. Infine ha destato reazione a Firenze l'annuncio di Fatih Terim, ex allenatore fra l'altro della Fiorentina, attualmente ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus. (ANSA).