Emergenza Coronavirus. Fiorentina, la raccolta fondi supera 500.000 euro

Commisso: 'Orgoglioso della risposta avuta, non ci fermiamo'

Ha superato quota 500.000 euro (per l'esattezza 518.000) la campagna 'Forza e cuore' lanciata dalla Fiorentina sulla piattaforma gofundme.com. Lanciata dal club viola e dal suo presidente, Rocco Commisso, (che con la famiglia ha donato 250.000 euro) in meno di tre giorni la raccolta fondi a sostegno delle Fondazioni ospedaliere Careggi e Santa Maria Nuova onlus di Firenze ha centrato l'obiettivo minimo fissato dal patron viola. ''Sono soddisfatto e orgoglioso della risposta che ha avuto la nostra iniziativa per aiutare Firenze - ha commentato oggi Commisso a Lady Radio - Mi preme ringraziare tutti i donatori, oltre un migliaio, piccoli e grandi, compresi i nostri giocatori Ceccherini, Venuti, Kouamé, Dragowski e in particolare Ribéry che ha fatto un grosso dono. Purtroppo Franck si è dovuto fermare per infortunio ma sta lavorando per tornare presto in campo''. Quanto a Vlahovic, Pezzella e Cutrone, i tre viola risultati positivi al test Covid-19, il magnate italo-americano ha rassicurato sulle loro condizioni. ''Stanno bene e non hanno febbre. Al momento abbiamo ancora un dipendente ricoverato a Careggi, uno a Torregalli e un altro a Ponte a Niccheri. Mentre il dottor Pengue è isolato ma almeno è a casa con la famiglia - ha spiegato Commisso riferendosi al medico sociale viola -. Gli invio un augurio speciale come pure alla figlia di un nostro fisioterapista nata a febbraio e ora al Meyer. Abbiamo superato 500.000 euro ma continueremo perché c'è bisogno di aiuto. Quando sono arrivato a Firenze la prima cosa che ho detto a tutti i dipendenti è stata 'mi prendo cura di voi, voi vi prendete cura di me'. Con questa raccolta si stanno vedendo i risultati. Ho una grossa responsabilità nei confronti della Fiorentina dove lavorano oltre cinquecento persone''. (ANSA).