Emergenza Coronavirus. Fiorentina, raccolta fondi sfora i 600mila euro

Nuovo post di aggiornamento della Fiorentina - a firma del dg Joe Barone - sulla piattaforma GoFundme.com per la raccolta fondi "Forza e cuore, che oggi ha sfondato il muro dei 600mila euro. Ecco il pensiero del club viola in merito: "È un momento triste e difficile per tante persone! Nonostante questa terribile situazione oggi sono stati superati i 600.000 euro, siete davvero incredibili! Stanno arrivando tanti amici dall’estero ad aiutare la nostra amata Firenze compresi i media partner di Mediacom e i Viola Club non solo della Toscana ma anche delle altre parti del mondo! Grazie!"