Emergenza Coronavirus. Fiorentina, ricoverata la moglie di uno dei fisioterapisti

Non si ferma l'emergenza Coronavirus in Italia. A farne le spese è anche il mondo Fiorentina che dopo i primi casi di positività al Covid-19 riscontrati in tre giocatori ed un fisioterapista deve fare i conti anche con il contagio che da ciò ne deriva. Cominciano ad arrivare notizie di nuove positività al virus legate al contagio nello spogliatoio viola. Altri giocatori hanno avuto qualche sintomo anche se stanno tutti bene, mentre a Santa Maria Nuova è ricoverata la moglie di uno dei fisioterapisti dello staff di Iachini (non S. Dainelli): la stessa donna ha comunicato attraverso i social la sua positività e come sia in buone condizioni anche se sotto controllo all'ospedale fiorentino. Restare a casa diventa fondamentale per tutti, per i giocatori della Fiorentina e tutti coloro che gli sono attorno ancora di più.