Emergenza Coronavirus, Fontana: "Chiesto di poter tenere chiuso il maggior numero di negozi"

Intervenuto su Radio Uno nel corso del programma "Centocittà", il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato: "Noi abbiamo cercato di essere più rigorosi possibile, abbiamo chiesto di poter tenere chiuso il maggior numero di negozi. Purtroppo fa parte delle nostre abitudini, quando si entra in libreria, prendere in mano tanti libri, toccarli, aprirli, sfogliarli e poi magari rimetterli al loro posto, e questo può essere sicuramente un motivo di contagio notevole. I negozi per bambini? Aabbiamo fatto una valutazione che ci è arrivata da un gruppo di mamme che stanno per partorire che ci hanno detto 'non siamo in grado di acquistare i beni di prima necessità per i nascituri' si tratta di un numero di persone molto limitato".