Emergenza Coronavirus. Fontana: "Da giovedì si inizieranno a vedere i primi risultati"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato in conferenza stampa dei tempi necessari per vedere qualche miglioramento dopo le misure intraprese in questi giorni dal governo: “Il cambiamento di rotta ci sarà quando si vedrà l'efficacia delle misure. Io penso si inizieranno a vedere i cambiamenti da giovedì, ovvero dopo una settimana e qualche giorno dall'inizio dei provvedimenti. I comportamenti sono un po' cambiati, non ancora in modo sufficiente”, le sue parole riportate da SkyTg24.