Emergenza Coronavirus, Fontana: "Medici cinesi stupiti dalla tanta gente in giro per le strade"

Consueto punto stampa per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa volta in compagnia del capo dell'equipe medica arrivata dalla Cina per aiutare l'Italia a sconfiggere l'infezione da COVID-19. La cui reazione la racconta lo stesso Fontana: "È stupito di come ci sia ancora troppa gente ancora per le strade, di come troppa gente si serva del trasporto pubblico, è stupito del fatto che così poca gente porti le mascherine. I suoi primi consigli sono che le misure sono troppo poco rigorose".