Emergenza Coronavirus. Fontana: "Nuovo decreto riduttivo e senza consenso Lombardia"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, tramite il Corriere della Sera, ha parlato del nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri: “Mi sembra un po’ riduttivo rispetto alle misure che avevamo predisposto noi. Perché non chiudere tutti gli studi professionali, gli uffici pubblici e gli alberghi? E i cantieri edili? E il divieto di andare nelle case di vacanza? Qualcuno mi deve spiegare il perché. Hanno detto che c'è il consenso di tutte le regioni, ma se è così manca quello della Lombardia”.

Quindi, un passaggio finale con un impegno forte e chiaro: “Se è vero che in certe situazioni si rinuncia a curare qualche paziente? Non è assolutamente vero. Noi curiamo tutti e non lasceremo mai indietro nessuno”.