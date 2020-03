Emergenza Coronavirus, Fontana: "Recuperati 300 posti letto, ma servono respiratori"

Intervenuto ai microfoni di Sky TG 24, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha lanciato ancora una volta l’allarme in un momento delicatissimo per la Regione visto l’espandersi del contagio da Coronavirus: “Siamo vicini al collasso, per questo motivo ci stiamo dando da fare ovunque nel mondo. Abbiamo preso contatti con tanti fornitori in diversi Paesi, dalla Cina al Sudamerica. Un grande imprenditore italiano si è reso disponibile ad aiutarci nel reperire questi benedetti respiratori. Aspetto una sua chiamata e mi dirà se ci sono o no. Sarebbe importante e ci darebbe possibilità di dare una risposta, almeno per alcuni giorni ancora. Però, aspettiamo risposte concrete da tutti. I ventilatori polmonari sono necessari. Purtroppo non riusciamo a trovarli tramite la protezione civile. Così, ci stiamo dando da fare per strade nostre. Siamo un grande Paese e non dobbiamo farci fermare da niente e non dobbiamo spaventarci di fronte a niente. Dobbiamo reagire con la massima determinazione, e io credo che nel mondo qualcuno che potrà aiutarci c’è”.

I terapia restano appena 15 posti letto per i malati di Covid-19: “Resta quello, ma soprattutto restano i miracoli che i nostri operatori riescono a realizzare. La capacità che hanno dimostrato in queste due settimane di recuperare più di 300 posti letto in rianimazione dal nulla. Spero che riescano ancora per qualche giorno, in attesa di recuperare i respiratori”, ha concluso.