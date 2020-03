Emergenza Coronavirus, Fontana: "State a casa, altrimenti dovremo inventarci qualcos'altro"

"La situazione è ancora brutta". Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, punta a una stretta per imporre ai cittadini di rimanere a casa: "Vedo continuamente gente per le strade, nonostante da settimane ripetiamo di stare a casa. E non perché siamo cattivi, ma perché in questo momento è l'unica arma a nostra disposizione. Lo diciamo ancora una volta con le buone, altrimenti ci dovremo inventare qualcos'altro".

Cos'altro si può immaginare?

"Penso che pesi più la certezza, rispetto alla durezza della pena. Perciò le misure attualmente in vigore possono andare bene, l'importante è che i controlli le portino a essere veramente rispettate".