Emergenza Coronavirus, Football, Tom Brady cacciato da un parco mentre si allenava

Il sei volte vincitore del Super Bowl, Tom Brady, è stato trovato mentre si allenava in un parco pubblico a Tampa, in Florida, chiuso al pubblico per l'emergenza Coronavirus, ed è stato cacciato da una pattuglia che si trovava in quel luogo per controllare che venissero rispettate le regole. A riportarlo è Repubblica.it.