Emergenza Coronavirus. Formula 1, anche il Gp di Baku rinviato a data da destinarsi

Proseguono le decisioni forti anche nel circus della Formula 1. Con un comunicato apparso sui canali social ufficiali, infatti, è stato annunciato lo spostamento del Gran Premio di Azerbijan. Quello di Baku è l’ottava gp cancellato o spostato, dopo quelli di Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna e Monaco. Una nuova data, si legge, sarà comunicata quanto prima, verosimilmente una volta che l’epidemia Coronavirus si sarà fortemente attenuata. Il gp di Baku era originariamente previsto per il weekend fra il 5 ed il 7 giugno.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020