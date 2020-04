Emergenza Coronavirus. Formula 1, Brawn: "Se partiamo a ottobre, Mondiale possible"

Il direttore dell'area sportiva della Formula 1 Ross Brawn prova a ipotizzare una ripartenza del Circus in una intervista concessa a Sky Sport F1: “Un inizio in Europa sarebbe la migliore soluzione per tutti, ma anche disputare i Gran Premi a porte chiuse. In questo modo l’ambiente sarebbe circoscritto, i team possono giungere sul posto tramite charter e li portiamo in circuito. Ci dovremmo anche assicurare di aver fatto il tampone a tutti e se stanno bene non avremo rischi. Non va dimenticato che ci sono milioni di tifosi che seguono la Formula 1 da casa. Sono molti quelli in isolamento e potremmo intrattenerli, sarebbe una bella cosa. Non vogliamo sicuramente far rischiare nessuno. Stiamo valutando l’organizzazione complessiva in modo da partire il più velocemente possibile. Bisogna però cominciare senza la necessità di fermarsi nuovamente più avanti. La stagione di Formula 1 è più lunga rispetto ad altre serie del motorsport. Il Gran Premio del Canada è stato cancellato, se per esempio lo avessimo inserito in calendario lo avremmo dovuto rivedere. È quindi sempre meglio aspettare che la situazione muti per presentare un calendario pseudo definitivo, il lavoro da fare è molto. Se otto Gran Premi sono quelli utili per validare il mondiale, se partiamo a ottobre ce la faremo. Di certo ottobre sarà un mese che rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno. Ma sappiamo già che esiste la possibilità di correre anche il prossimo anno. Ma puntiamo a chiudere la stagione entro il 2020. Di certo terminare il prossimo anno presenta delle complicazioni