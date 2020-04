Emergenza Coronavirus. Formula 1, Mosley: "Improbabile che si possa ripartire a luglio"

vedi letture

Sulla eventuale ripartenza della Formula 1 si sprecano le opinioni e l'ultimo a voler dire la sua è stato l’ex presidente della FIA Max Mosley, scettico sulla possibilità di iniziare a luglio il Mondiale fino ad ora bloccato dal Coronavirus: "L'attesa rischia di peggiorare le cose senza alcuna certezza di poter recuperare. Non vi è alcuna garanzia che le corse possano ricominciare a luglio, anzi sembra sempre più improbabile. Fino a quando non sapremo cosa accadrà a livello globale con la pandemia, non è possibile fare piani razionali per la F1".