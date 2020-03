Emergenza Coronavirus. Formula 1: rinviati i GP di Germania, Spagna e Montecarlo

"I Grands Prix di Germania, Spagna e Montecarlo sono stati rinviati a causa dell'emergenza Coronavirus nel mondo". Con questo tweet la FIA ha annullato altri tre Gran Premi, dopo quelli di Bahrain, Vietnam e Cina. Ancora nessuna data per i recuperi: saranno comunicate nelle prossime settimane.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020