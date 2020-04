Emergenza Coronavirus. Formula 1: rinviato il GP di Francia del 28 giugno

Con un comunicato emesso sul proprio sito ufficiale, la Formula 1 ha annullato anche il Gran Premio di Francia, previsto per il prossimo 28 giugno.

The 2020 French Grand Prix, scheduled for Sunday June 28, has been called off due to the global Coronavirus outbreak.#F1 pic.twitter.com/Ka65lAiTZM

