Emergenza Coronavirus. Formula E, parte il campionato virtuale. Proventi all'Unicef

vedi letture

Ferma a causa dell'emergenza Coronavirus il campionato di Formula E ha deciso di tornare in pista anche se in maniera virtuale attraverso un noto simulatore e con il ricavato che andrà in beneficenza. Come riporta Sportmediaset il 18 aprile partirà infatti Race at Home che si disputerà in nove date (con qualifiche e gare) fino a metà giugno e vedrà ai nastri di partenza in una competizione i veri piloti con le rispettive scuderie e in un'altra parallela i videogiocatori professionisti. I proventi di queste gare virtuali saranno destinati in beneficenza all'Unicef per sostenere il programma di aiuti ai bambini colpiti da Coronavirus.