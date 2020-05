Emergenza Coronavirus. Formula Uno, c'è la bozza del calendario. GP Italia il 4-6 settembre

Partenza in Austria con due gran premi nel mese di luglio e gran finale ad Abu Dhabi il 13 dicembre. Queste le date di inizio e fine della Formula Uno secondo una bozza a cui la FIA sta lavorando in questi giorni svelata da Autosport. Nel documento, non ancora ufficiale, il Gran Premio d'Italia a Monza sarà in programma il primo weekend di settembre (4-6). Dopo il via col doppio GP al Red Bull Ring (3-5 e 10-12 luglio), il circus si sposterebbe a Silverstone per altre due gare fra fine luglio e inizio agosto. Seguirà poi il GP di Ungheria il 9 agosto e poi di seguito Barcellona, Spa-Francorchamps e Monza. In totale sarebbero 19 i Gran Premio in programma.

Questo potrebbe essere il calendario di questa stagione:

3-5 luglio GP Austria

10-12 luglio GP Red Bull Ring 'II'

24-26 luglio GP Gran Bretagna

31 luglio-2 agosto GP Silverstone 'II'

7-9 agosto GP Ungheria

21-23 agosto GP Spagna

28-30 agosto GP Belgio

4-6 settembre GP Italia

18-20 agosto GP Azerbaijan

25-27 agosto GP Russia

2-4 ottobre GP Cina

9-11 ottobre GP Giappone

23-25 ottobre GP Usa

30 ottobre-1 novembre GP Messico

6-8 novembre GP Brasile

20-22 novembre GP Vietnam

27-29 novembre GP Bahrain

4-6 dicembre GP Bahrain 'II'

11-13 dicembre GP Abu Dhabi