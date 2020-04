Emergenza Coronavirus. Formula Uno, il Mondiale può partire a luglio in Austria

Il Mondiale 2020 di Formula 1 è stato colpito in pieno dall'emergenza Coronavirus: otto gare ufficialmente posticipate ed il GP di Montecarlo annullato. Come riporta Sky, la data di apertura, per il momento, è quella del 28 giugno a Le Castellet in Francia. Attualmente ci sono conferme se la gara sul circuito Paul Richard si svolgerà regolarmente o sarà cancellata. Nel frattempo dall'Austria arriva una possibile apertura per la gara del 5 luglio - come prevista da calendario - sul circuito di Spielberg in passato conosciuto come Zeltweg.