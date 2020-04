Emergenza Coronavirus, Formula Uno: niente GP del Belgio il prossimo 30 agosto

E' stato rinviato il Gran Premio del Belgio Spa-Francorchamps previsto per il prossimo 30 agosto. Nella giornata di ieri, infatti, il Governo belga ha annunciato il divieto fino al 31 agosto a tutti gli eventi di massa.

Poche ore dopo, gli organizzatori hanno quindi annunciato che in quella data non si terrà più il GP, anche se non è ancora chiaro se si tratti solo di un rinvio o di una cancellazione. "Stiamo valutando tutte le possibilità, nessuno oggi può sapere quale sarà lo scenario tra quattro mesi e mezzo", ha detto Vanessa Maes, direttore generale di Spa Grand Prix.