Emergenza Coronavirus. Francia, 135 morti nelle ultime 24 ore. Dato più basso da fine marzo

vedi letture

Notizie positive dalla Francia. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrate 135 decessi a causa del Coronavirus, un dato in calo non solo rispetto a ieri – quando erano state 166 le morti – ma addirittura da fine marzo. Era infatti dal 22 marzo che non si registrava un dato giornaliero così basso. In totale i morti in Francia sono 24.895 di cui 15.583 negli ospedali e 9.312 nelle case di cura.