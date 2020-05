Emergenza Coronavirus. Francia, stato emergenza prorogato fino al 24 luglio

In Francia lo stato d'emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus è stato prorogato fino al 24 luglio. Lo ha annunciato il ministro della salute, Olivier Ve'ran, al termine dei consiglio dei ministri. la misura è entrata in vigore e la sua revoca, inizialmente prevista per il 23 maggio, "sarebbe prematura", "i rischi di un ritorno dell'epidemia" sono "in caso di un'improvvisa interruzione delle misure in corso" sono dimostrati, indica un disegno di legge che sarà esaminato lunedì dal Parlamento.