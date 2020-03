Emergenza Coronavirus. Gabbiadini positivo, Federclubs: "Siamo con te in questa battaglia"

Dopo la positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini, la Federclubs della Sampdoria, ha dedicato all'attaccante, e non solo, un post su Facebook con gli auguri di pronta guarigione. Questo il testo: "A Manolo Gabbiandini e a tutti coloro che in questi giorni affrontano e affronteranno l’infezione da Coronavirus, auguriamo di cuore una rapida e completa guarigione. Il nostro pensiero va anche a tutti gli operatori medico-sanitari che si stanno impegnando senza sosta per limitare l’epidemia. Anche in questa battaglia siamo con te, Manolo!".